المصري يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة إنبي في الدوري

استأنف فريق المصري البورسعيدي تدريباته مساء اليوم الاثنين، بدون راحة، استعدادا لمواجهة إنبي، في ثالث مباريات الدوري الممتاز.

وأغلق المصري صفحة مباراة بيراميدز التي جمعت الفريقين أمس، الأحد، بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويسعى الجهاز الفني للمصري بقيادة إيهاب جلال، لأن يعيد مسار الفريق من أجل استعادة النتائج الإيجابية حيث تلقى المصري خسارة في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، أمام سيراميكا ومن ثم تعادل سلبيا في الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يلعب المصري مع إنبي مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وإنبي بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، لتقام باستاد برج العرب، فى الخامسة مساء السبت المقبل التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الخامسة مساء الخميس الموافق الثالث من نوفمبر المقبل.