قال وزير خارجية اليمن السابق الدكتور عبد الملك المخلافي، إن اعتداء جماعة الحوثي على المنشآت النفطية في اليمن، الهدف منه إجبار الحكومة اليمنية على دفع مرتبات المقاتلين الحوثيين من إيرادات النفط.

وفي 21 أكتوبر، أعلنت جماعة الحوثي عن توجيه ضربة وصفتها بـ"التحذيرية"؛ لمنع سفية من نقل شحنة نفط من ميناء ضبة بمحافظة حضر موت اليمنية، وقال المتحدث باسم الحوثي يحيى سريع، إن: "هذه الرسالة التحذيرية أتت لمنع عمليات النهب الواسعة للثروة النفطية، وعدم تخصيصها لخدمة أبناء الشعب فيما يخص مرتبات موظفيه".

لكن المسؤول اليمني السابق أكد في تصريحات لـ«الشروق»، إن الحوثي يريد ابتزاز الحكومة اليمنية وإجبارها على دفع رواتب مقاتليه، ومطلب غير معقول، متسائلًا: «كيف تتكفل الحكومة بدفع مرتبات من يقاتلوها»؟

وأضاف المخلافي أن الحوثيين لم يلتزموا باتفاق ستكهولم عام 2018، ويعتقدون بأنهم بهذا الأسلوب سيبتزون الحكومة اليمنية، والرد الذي يجب أن تتخذه الحكومة هو إلغاء اتفاق ستكهولم ومنع الحوثي من الاستفادة من موارد ميناء الحديدة التي نص عليها الاتفاق.

واعتبر المخلافي أن الحوثي اختار ألا تمدد الهدنة لأن خياره دائمًا هو الحرب وليس السلام.