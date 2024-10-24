ترامب: اعتزم إقالة المستشار الخاص جاك سميث فورا حال انتخابي رئيسا لأمريكا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الخميس إنه سوف يقيل المستشار الخاص جاك سميث "في غضون ثانيتين" بعد توليه منصبه حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسُئل ترامب خلال مقابلة ودية مع المذيع المحافظ هيو هيويت عما إذا كان سيعفو عن نفسه أولا أو يقيل سميث لإزالة السحابة القانونية التي تلقي بظلالها عليه كرئيس. كان سميث، الذي عينه المدعي العام ميريك جارلاند عام 2022، قد وجه اتهاما لترامب بسبب جهوده لإلغاء انتخابات 2020 وسوء تعامله مع وثائق سرية.

وأجاب ترامب: "الأمر سهل للغاية. سوف أعزله في غضون ثانيتين". مضيفا بالقول إنه "سيكون واحدا من أول الأمور التي سيتم التعامل معها ".

وإذا تم انتخاب ترامب، فإن بإمكانه أن يأمر وزارة العدل بإقالة سميث، رغم أنه من المحتمل ألا يكون باستطاعته القيام بذلك بمفرده لأن سميث لايتم تعيينه من جانب الرئيس.

ورفع سميث قضيتين فيدراليتين ضد ترامب. أحداهما تتهمه بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية في منزله في مارالاجو في فلوريدا، وتم رفضها في يوليو، وهو القرار الذي استأنفه سميث. وتم تأجيل الآخرى ، التي تتهمه بالتخطيط لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بسبب رأي المحكمة العليا الذي يمنح حصانة واسعة للأعمال الرسمية التي يتم القيام بها أثناء تولي الرئيس منصبه .