رومانيا: رصدنا جسمين طائرين بالقرب من حدودنا مع أوكرانيا ونحقق في الأمر

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية الأربعاء أنه تم رصد جسمين طائرين مشبوهين بالقرب من حدود رومانيا مع أوكرانيا، مما أدى إلى إطلاق إنذار بغارة جوية وإطلاق طائرتين مقاتلتين رومانيتين من طراز إف-16.

وقالت رومانيا، العضو في حلف الناتو، إنه لم يكن من الواضح في البداية ما إذا كانا الجسمان هما طائراتان مسيرتان روسيتان، مشيرة إلى أنها ستحقق فيما إذا كانت أجزاء من الجسمين قد تحطمت.

وقالت الوزارة إن بوخارست أبلغت شركاءها في الحلف بالحادث.



وتم رصد الجسمين بفارق حوالي 30 دقيقة. وشوهد الأول على الرادار بالقرب من مدينة تشيليا فيتشي على نهر الدانوب.

وأفادت تقارير بأن الجسم الجوي حلق غربا باتجاه مدينة تولسيا الرومانية واختفى من شاشات الرادار على بعد 12 كيلومترا شمال شرقها.

وتم رصد الجسم الثاني على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوبا بالقرب من بحيرة رازيم، ثم حلق مسافة 40 كيلومترا أخرى باتجاه الجنوب واختفى من شاشات الرادار في قرية يوريلوفكا.