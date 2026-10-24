محافظ سوهاج يحيل إدارة مدرسة إعدادية للتحقيق بسبب تدني النظافة

أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، قرارا اليوم بإحالة إدارة إحدى المدارس الإعدادية التابعة لإدارة سوهاج التعليمية للتحقيق؛ إثر رصد قصور حاد في منظومة النظافة العامة وتراكم كميات من الأثاث المدرسي المتهالك والرواكد الخشبية داخل بعض الفصول، مما تسبب في تشويه المظهر البيئي والتعليمي للمنشأة.

وجاء القرار عقب قيام «وحدة الرصد الإعلامي» بالمحافظة بمتابعة صور جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي تعكس تدني مستوى النظافة بالمدرسة.

وبناء على التوجيهات، تابع كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، تشكيل لجنة ميدانية عاجلة برئاسة مدير إدارة سوهاج التعليمية، وعضوية مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، ومدير التعليم الإعدادي، ومسئول أمن الإدارة؛ للوقوف على الوضع الفعلي.

وانتقلت اللجنة وصاحبتها لجان الفحص التي أكدت صحة المخالفات المرصودة.

وفي سياق متصل، شدد كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، على عدم التهاون مع أي تقصير يمس سلامة البيئة التعليمية وصحة الطلاب.

وتطبيقا لهذه الإجراءات المشددة، تحركت إدارة سوهاج التعليمية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وجرى بالفعل إزالة أسباب الشكوى ورفع كل التراكمات الخشبية والأثاث المتهالك فورا، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النظافة بالكامل داخل المدرسة لتوفير مناخ تعليمي آمن وصحي.