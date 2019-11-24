«الإسكان» تدرس تخصيص مليون متر للمشروعات الصغيرة في أكتوبر الجديدة

تدرس هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص مليون متر مربع بمدينة اكتوبر الجديدة لصالح جمعية مستثمرى الصناعات الصغيرة، تبعا لتصريحات المهندس مجدى يوسف ــ رئيس جهاز المدينة لـ«مال واعمال ــ الشروق».



اضاف ان سعر متر الأرض للنشاط الصناعى يقدر بنحو 850 جنيه، و 1250 جنيه لمتر الأرض المخصصة للمخازن.



اشار إلى تخصيص قطع اراض بالمنطقة الصناعية واللوجيستية بالمدينة لعدد من المستثمرين، وجار حاليا دراسة تخصيص مساحات لإنشاء جامعات خاصة ومعاهد ومدارس، وتتراوح المساحات اللوجيستية ما بين 2000 إلى 5000 متر مربع والصناعى من 5000 إلى 10 آلاف متر.



تابع، جار دراسة تخصيص اراض لاقامة تجمعات عمرانية بمساحات ما بين 10 إلى 20 فدانا لعدد اثنين من المستثمرين تقدموا بطلب تخصيص أراض بالمدينة.



واصدرت هيئة المجتمعات العمرانية، اوامر اسناد لاحدى شركات المقاولات لتنفيذ اعمال مرافق الاسكان المتميز بمدينة اكتوبر الجديدة بتكلفة 450 مليون جنيه، تبعا لتصريحات رئيس جهاز المدينة.



اضاف ان المشروع يقع فى منطقتى 1800 فدان شمال المطار، والاخرى 1000 فدان شمال مشروع الواحة.



وعن مشروعات الاسكان الاجتماعى بالمدينة، قال يوسف إنه جار تسليم مشروع 40 الف وحدة اسكان اجتماعى فى قطاع ب، ج، حيث يضم كل قطاع 10 آلاف وحدة، تم تسليم قطاع (أ)، وجار تسليم 400 وحدة فى قطاع ( ج )، اما مشروع سكن مصر من المخطط البدء فى التسليم فى شهر يناير 2020 ويضم 4 آلاف و200 وحدة سكنية.



وقال يوسف إن جهاز المدينة انتهى من تنفيذ 30% من مشروع إنشاء 30 ألف وحدة اسكان اجتماعى بتكلفة 7 مليارات جنيه.



وأنشئت مدينة اكتوبر الجديدة بصدور القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بتخصيص مساحات من الاراضى كتوسع عمرانى من الناحية الغربية لمدينة 6 أكتوبر، وبتاريخ 21 أغسطس 2017 صدر قرار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية بانشاء جهاز اكتوبر الجديدة كجهاز مستقل، وبتاريخ 19 فبراير 2018 تم اعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة بمساحة 78 ألفا و500 فدان، وتبدأ حدود المدينة من الكيلو 48 حتى الكيلو 72 طريق الواحات.