الاتحاد الأرووبي سيوقع اتفاقا للحصول على نحو 160 مليون جرعة من لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية ستوقع اتفاقا غدا الأربعاء مع شركة موديرنا الأمريكية للأدوية للحصول على نحو 160 مليون جرعة من لقاحها المحتمل ضد فيروس كورونا.

وقالت فون دير لاين، في بيان من بروكسل للإعلان عن التوصل لاتفاق "نحن نعلم أن لقاحا أمنا وفعالا فقط هو الذي سوف يقدم حلا دائما ومستداما لهذه الجائحة".

وكانت شركة موديرنا قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تحليل مبكر يظهر أن لقاحها ضد فيروس كورونا تبلغ فعاليته 5ر94%، وهي تعد ثاني شركة تعلن نتائج إيجابية لتجارب سريرية واسعة النطاق بعد شركتي فايزر وبيونتيك.

وقالت فون دير لاين، إنه بمجرد ثبوت سلامة وفعالية لقاح موديرنا المحتمل، سوف تحصل عليه كل دول الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت وفقا لتعداد سكانها.

ويعد هذا سادس عقد تبرمه المفوضية الأوروبية، التي تتفاوض بالنيابة عن الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأرووبي، مع شركات منتجة للقاحات.