 إغلاق اللجان بالوادي الجديد بعد انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة - بوابة الشروق
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إغلاق اللجان بالوادي الجديد بعد انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 12:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 12:43 ص

أغلقت اللجان الانتخابية، بدائرتي الخارجة والداخلة في الوادي الجديد، أبوابها بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

وشهدت 75 لجنة انتخابية، على مستوى المحافظة، إقبالًا ملحوظًا في اليوم الأول من التصويت، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يذكر أن جولة الإعادة تجرى في دائرتين انتخابيتين، الدائرة الأولى تضم الخارجة وباريس، والدائرة الثانية تضم مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، ويتنافس مرشحين بكل دائرة.

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