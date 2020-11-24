21 لاعبا في قائمة المقاولون استعدادا لبطولة كأس الكونفدرالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، قائمة فريقه المسافرة لجيبوتي في بداية مشوار الفريق بالكونفدرالية بعد العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية بعد غياب 15 عاما.

ونجح المقاولون العرب في المشاركة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما حسم المركز الرابع بالدوري العام.

وتضم قائمة المقاولون 21 لاعبا وهم:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود، حسن شاهين، أحمد عربي.

خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فادي نجاح، فاروقا نور الدين، عبد الرحمن فاروق، حسن الشامي، أحمد عبد العزيز "زيزو".

الوسط: إبراهيم صلاح، عبدالرحمن خالد جبنة، أحمد داوودا، محمد مجلي، عبد الله ياسين، محمد عصام، أحمد الشيمي، يوسف الجوهري.

في الهجوم: وسيم نغموشي، سيف الدين الجزيري، يوسف حسن.

وتغادر البعثة في الثانية صباح الثلاثاء مطار القاهرة في رحلة تستغرق أكثر من 13 ساعة لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي بتمهيدي الكونفدرالية، حيث من المقرر أن تشهد الرحلة ترانزيت في مطار أديس أبابا قبل الإقلاع مرة أخري لجيبوتي.

ويستضيف ملعب نجيل صناعي لقاء المقاولون مع بطل جيبوتي، بملعب الأخير في اللقاء المقرر له السبت المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المقاولون تدريب يومي الخمس والجمعة و على ملعب المباراة.

وجاءت جميع مسحات بعثة المقاولون سلبية لفيروس كورونا ، والتي تضم 36 فردا برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة لجيبوتي