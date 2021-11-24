التحالف العربي في اليمن: العملية في صنعاء استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيرة

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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن صباح اليوم الأربعاء عن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية "مشروعة" في صنعاء.

وأوضح التحالف أن العملية "استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة".

ونقل الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس) على تويتر عن التحالف أن "الميليشيا الحوثية استخدمت مبنى قيد الإنشاء كمعمل سري للطائرات المسيرة".

وأضاف :"اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

وكان التحالف قد طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة ، وأكد أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".