المطالبة في الأردن بجلسة برلمانية طارئة لمناقشة اتفاق النوايا مع إسرائيل

طالب نحو 70 نائبا أردنيا الاربعاء بعقد جلسة "مستعجلة" لمجلس النواب الأردني لمناقشة إعلان النوايا الذي وقعه الأردن وإسرائيل للتعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتحلية المياه، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان الأردن قد وقع مع إسرائيل في دبي الاثنين إعلان النوايا في خطوة جديدة من شأنها أن تحسن العلاقات بين البلدين.

تبدأ دراسات جدوى المشروع في العام المقبل، وستشارك الإمارات في تمويل التعاون، بينما رعت الولايات المتحدة التوقيع. وتنص الاتفاقية على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل الدولة العبرية على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف.

وجاء في المذكرة النيابية التي وقعها نحو 70 نائبا من أصل 130 ونشرتها وسائل الإعلام المحلية، والموجهة الى رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، المطالبة بعقد جلسة عامة وطارئة لمناقشة الاتفاق، حسبما نقلت بي بي سي.

وقال وزير المياه والري الأردني محمد النجار في تصريحات الثلاثاء إن "ماتم هو عبارة عن إعلان نوايا للبدء بدراسة جدوى، وإذا كانت النتيجة مجدية سوف ندخل في مفاوضات لتوقيع الاتفاقيات، وتابع "لن نوقع أي اتفاقية بأي شكل من الأشكال إلا بعد أن نعلنها لمجلس النواب والأعيان والمواطنين وللصحافة والإعلام.

وقع الإعلان في معرض "اكسبو دبي 2020" وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار ووزير المياه والري الأردني محمد النجار، في حضور الموفد الأمريكي للمناخ جون كيري والمبعوث الإماراتي للمناخ سلطان الجابر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية.