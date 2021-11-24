التحالف: خسائر ميليشيا الحوثي البشرية 95 عنصرا خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، ان خسائر ميليشيا الحوثي البشرية خلال الـ 24 ساعة الماضية وصلت إلى 95 عنصرا.

وأعلن التحالف في بيان له اليوم أنه "نفذ 15 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية،مؤكدا تدمير 11 الية عسكرية".

وأعلن التحالف أيضا، بدء تنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأوضح أن العملية بصنعاء استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة.

ولفت إلى أن الميليشيا استخدمت مبنى قيد الإنشاء كمصنع سري للطائرات المسيّرة. وقال: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

وكان التحالف طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني و قواعده العرفية".

وكان أعلن في وقت سابق وصول دعم لوجيستي وتعزيزات إلى جبهة مأرب، فيما تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة على أكثر من جبهة.