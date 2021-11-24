 سوريا تعلن سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين في الضربة الإسرائيلية على المنطقة الوسطى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا تعلن سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين في الضربة الإسرائيلية على المنطقة الوسطى

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 5:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 5:36 ص

قتل مدنيان وأصيب آخر و6 جنود في غارة جوية إسرائيلية على المنطقة الوسطى في سورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أنه "في حوالي الساعة 0126 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لـ"صواريخ العدوان وأسقطت معظمها" ، مشيرا أيضا إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وكانت (سانا) قد أفادت في وقت سابق بأن الدفاعات الجوية "تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص".

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