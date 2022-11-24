مفوض الأمم المتحدة الحقوقي يتحدث عن «استبداد» في إيران

تحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن "استبداد" في إيران في ضوء أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين هناك.

وفي معرض حديثه أمام جلسة خاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عُقدت بناء على طلب من ألمانيا وأيسلندا في جنيف اليوم الخميس، قال تورك "يجب إنهاء الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة"، مضيفا أن ما يحدث "أزمة حقوقية مكتملة".

وتابع تورك، بالقول إن المحاولات جارية لتشويه نشطاء المجتمع المدني والصحفيين و"تصنيفهم على أنهم عملاء للأعداء والدول الأجنبية".

وقال: "هذه رواية ملائمة.. حيث إننا رأينا على مدار التاريخ، أنها الرواية النموذجية للاستبداد، لصرف الأنظار عن الأسباب الجذرية للمظالم".

ودعا المفوض الأممي السلطات الإيرانية إلى وقف فوري للعنف ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك المضايقات التي تمارس بحقهم، والإفراج عن نحو 14 ألف شخص اعتقلوا بسبب مشاركتهم في المظاهرات، وقال إن بينهم قاصرين.