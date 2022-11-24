 مفوض الأمم المتحدة الحقوقي يتحدث عن «استبداد» في إيران - بوابة الشروق
الخميس 24 نوفمبر 2022 5:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

مفوض الأمم المتحدة الحقوقي يتحدث عن «استبداد» في إيران

د ب أ
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 3:42 م | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 3:42 م

تحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن "استبداد" في إيران في ضوء أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين هناك.

وفي معرض حديثه أمام جلسة خاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عُقدت بناء على طلب من ألمانيا وأيسلندا في جنيف اليوم الخميس، قال تورك "يجب إنهاء الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة"، مضيفا أن ما يحدث "أزمة حقوقية مكتملة".

وتابع تورك، بالقول إن المحاولات جارية لتشويه نشطاء المجتمع المدني والصحفيين و"تصنيفهم على أنهم عملاء للأعداء والدول الأجنبية".

وقال: "هذه رواية ملائمة.. حيث إننا رأينا على مدار التاريخ، أنها الرواية النموذجية للاستبداد، لصرف الأنظار عن الأسباب الجذرية للمظالم".

ودعا المفوض الأممي السلطات الإيرانية إلى وقف فوري للعنف ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك المضايقات التي تمارس بحقهم، والإفراج عن نحو 14 ألف شخص اعتقلوا بسبب مشاركتهم في المظاهرات، وقال إن بينهم قاصرين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك