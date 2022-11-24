أردوغان: العقوبات ضد كوبا تعرقل تجارتها مع تركيا

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالعمل على تعزيز التجارة الثنائية مع كوبا لتصل إلى أربعة أمثال حجمها الحالي.

وألقى الرئيس التركي، باللائمة في العقوبات المفروضة ضد الدولة الشيوعية في الحيلولة دون ازدهار العلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وجاء تصريح الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوبي ميجيل دياز- كانال، في أنقرة اليوم، حيث أبرز أردوغان جهوده لتنمية الأواصر مع خصوم سابقين في الحرب الباردة مثل كوبا وروسيا في إطار سياسته الخارجية.

وقال أردوغان إن تركيا وكوبا اتفقتا على العمل لزيادة التبادل التجاري إلى 200 مليون دولار، بعدما شهد الرئيسان مراسم توقيع ست اتفاقيات تعاون، من بينها واحدة بين البنكين المركزيين للبلدين.

وقال أردوغان: "من الواضح أن العقوبات لها أثر على حقيقة أن علاقاتنا ما زالت دون إمكانياتها الحقيقية"، مشيرا إلى الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ ستة عقود.

وأعرب دياز- كانال، وهو أول رئيس كوبي يزور تركيا منذ عام 1996 عن امتنانه لتركيا لمساعدتها في تخفيف الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على بلاده.