 سرايا القدس في رسالة لجيش الاحتلال: لن نرفع الراية البيضاء ولن نخرج من المعركة إلا منتصرين - بوابة الشروق
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سرايا القدس في رسالة لجيش الاحتلال: لن نرفع الراية البيضاء ولن نخرج من المعركة إلا منتصرين

هديل هلال
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 1:33 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 1:33 م
توجه الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبو حمزة، إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال كلمة له، اليوم الجمعة: «نقول لعدونا الصهيوني المتعجرف، لقد ثقل عليكم قولنا فيما مضى واتخذتموه وراء ظهوركم، حتى شُنت عليكم الغارات».

واستطرد: «لم تعوا الدروس، ولم تتعلموا ما تعلمه قادتكم ومعلميكم ديان ورابين وشارون، فاسمعوا قولنا اليوم جيدًا يا أشباه الرجال ولا رجال، كفاكم تهديدًا لغزة وقد ذقتم فيها الويلات».

وأكمل: «فإن كان ولابد فأهلا بكم في غزة، امكثوا وأطيلوا حربكم البرية فيها، وارقبونا عند كل شارع وزقاق ومفترق طرق».

واختتم: «لن نرفع الراية البيضاء ولن نخرج من المعركة إلا منتصرين، الخزي لكم والنصر لشعبنا، ومرة أخرى مهما طالت الحرب نحن أهلها إن شاء الله».

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