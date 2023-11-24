سرايا القدس في رسالة لجيش الاحتلال: لن نرفع الراية البيضاء ولن نخرج من المعركة إلا منتصرين

توجه الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبو حمزة، إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف خلال كلمة له، اليوم الجمعة: «نقول لعدونا الصهيوني المتعجرف، لقد ثقل عليكم قولنا فيما مضى واتخذتموه وراء ظهوركم، حتى شُنت عليكم الغارات».



واستطرد: «لم تعوا الدروس، ولم تتعلموا ما تعلمه قادتكم ومعلميكم ديان ورابين وشارون، فاسمعوا قولنا اليوم جيدًا يا أشباه الرجال ولا رجال، كفاكم تهديدًا لغزة وقد ذقتم فيها الويلات».



وأكمل: «فإن كان ولابد فأهلا بكم في غزة، امكثوا وأطيلوا حربكم البرية فيها، وارقبونا عند كل شارع وزقاق ومفترق طرق».



واختتم: «لن نرفع الراية البيضاء ولن نخرج من المعركة إلا منتصرين، الخزي لكم والنصر لشعبنا، ومرة أخرى مهما طالت الحرب نحن أهلها إن شاء الله».