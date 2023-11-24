إسماعيل هنية: صمود شعبنا ومقاومته أفشل استراتيجية الاحتلال لتحرير أسراه بفوهات البنادق

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن استرداد الأسرى بفوهات البنادق كان أحد الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية للعدوان على غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنّ صمود الشعب وبسالة المقاومة أفشل هذه الاستراتيجية الإسرائيلية.

وأوضح أن هدنة غزة عبرت عن إرادة الشعب الفلسطينية وشروط المقاومة الفلسطينية من حيث وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل خطوة مهمة لتحقيق انتصار سياسي معنوي للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنّ شهداء غزة ليس مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، مؤكدا أنّ ارتقاء شهداء فلسطينيين يمثل طبيعة المواجهات والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكّد أن الشهداء هم ضريبة التحرير والكرامة والعزة، مؤكدا أنّ شلال الدماء هو جزء من مسار النضال الوطني الفلسطيني.

وكانت حركة حماس قد أفرجت عن 24 إسرائيليا وأجنبيا مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 39 من الأسرى الفلسطينيين، في إطار أول دفعة تبادل أسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت صباح اليوم.

وجرى التوصل للهدنة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، أفضت إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، ضمن صفقة قد يتم تمديدها لأيام أخرى.