إسماعيل هنية: إذا قرر الاحتلال استئناف العدوان ستكون المقاومة بالمرصاد

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن مواجهة الاحتلال هدف مشروع للمقاومة الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنّ المقاومة ملتزمة بتنفيذ اتفاق الهدنة مع التزام الاحتلال به.

ولفت إلى أنّ الاحتلال إذا قرر استئناف العدوان على الشعب الفلسطيني، فإنّ المقاومة ستكون بالمرصاد

ونوه بأنّ الاحتلال تكبد خسائر غير مسبوقة سواء في 7 أكتوبر الماضي، أو في المعارك البرية التي وقعت في غزة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يحتضن المقاومة.

وأشار إلى أن المقاومة معنية بمواصلة الجهود مع مصر وقطر للتوصل إلى وقف شامل للعدوان على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات بشكل عاجل، والمضي بعملية تبادل أسرى من خلال صفقة كاملة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه بإقامة دولة مستقلة مع حق تقرير المصير والعودة.

وكانت حركة حماس قد أفرجت عن 24 إسرائيليا وأجنبيا مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 39 من الأسرى الفلسطينيين، في إطار أول دفعة تبادل أسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة التي بدأت صباح اليوم.

وجرى التوصل للهدنة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، أفضت إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، ضمن صفقة قد يتم تمديدها لأيام أخرى.