سلاح السوشيال ميديا إحدى حروب الجيل الرابع لإسقاط الدول اقتصاديا

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن من المبادئ الدستورية الراسخة في جميع دول العالم حق سيادة الدولة على أرضها، موضحا أنها الجهة الوحيدة المخولة بوضع القوانين التي تنظم من يقيم عليها.

ودعا خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN»، إلى وضع استراتيجية وطنية للإعلام لمجابهة حرب الشائعات.

وقال: «إننا أمام حرب، والحرب لا تستطيع أن تنتصر فيها إلا إذا أدركت وقدرت التقدير الصحيح والسليم لقوة عدوك، سلاح السوشيال ميديا الآن إحدى حروب الجيل الرابع لأمرين إسقاط الدول والنظم اقتصاديا، وبالشائعات والفتن التي تنشر على السوشيال ميديا».

وشدد أن «كل مشروع إصلاحي يحدث على أرض الوطن يتعرض للهجوم»، متسائلا: «أين كان هؤلاء يوم 30 يونيو 2013، عندما كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي 14.5 مليار دولار، مقارنة بـ 36.5 مليار دولار يوم تنحي الرئيس مبارك؟، فضلا عن حالة الفوضى التي كنا أمامها».

ودعا إلى استحضار مشاهد طوابير تزاحم الناس على طوابير الخبز والبوتاجاز والاحتقان الذي ساد الشارع المصري آنذاك، متابعا: «عندما نستحضر هذا المشهد 14.5 مليار ونرى المشروعات العملاقة التي تمت على أرض الواقع وزيادة سكانية مليون ونصف سنويا، ومع ذلك تحقق الأمن والأمان في الداخل وعلى الحدود، كم تكلف ذلك؟ تكلف 120 مليار جنيه».