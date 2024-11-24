التعليم تعلن مواعيد عقد امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

• امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل 11 يناير.. وامتحانات الشهادة الإعدادية ١٨ يناير

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تنظيم مواعيد عقد الامتحانات المحلية للفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، وإلحاقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

ووجهت الوزارة بأن يتعين على كل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي: تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥، وتنتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

كما تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١١/ ١ إلى ١٦/١/٢٠٢٥.

فيما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم ١٨/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ٢٣/ ١/٢٠٢٥.

ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

ووجهت الوزارة، باتباع كل الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكل لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

وشددت الوزارة، على مراعاة عدم عقد أي امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥.