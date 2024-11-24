الأرصاد تحذر من طقس الاثنين: هطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة ستنخفض غدا الإثنين بما يتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية، مشيرا إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوية مستمرة غدا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة والصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن انخفاض درجات الحرارة ستنتهي ذروته بنهاية الأسبوع الجاري، منوها أن البلاد ستشهد سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على محافظات الشمال والوجه البحري وشمال الصعيد.

وبشأن حالة الطقس غدًا الإثنين، حذر الدكتور محمود القياتي من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ولفت إلى أن المحافظات الساحلية هي الأشد كثافة لسقوط الأمطار، موضحًا أن تعطيل الدراسة بالمحافظات مسئولية المحافظة فقط، وأكد التنسيق مع الأجهزة المعنية حالة وجود أمر يستدعي تعطيل الدراسة.

ونوه بأن الأجواء في فصل الخريف طبيعية، ومن المتوقع أن يكون شتاء هذا العام مشابها للعام الماضي دون أي تغيير، لافتًا إلى أن هناك مسودة يتم إعدادها حاليا بشأن طقس الشتاء المقبل.