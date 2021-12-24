عبّر المطرب صابر الرباعي، عن ندمه على عدم غناء أغنية "صابر وراضي" بعد النجاح الكبير الذى حققته.

وقال خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس": "ندمت إني لم أغنِ أغنية صابر وراضي لكن جورج وسوف لما غناها قدّمها من إحساسه"، موضحًا أن سبب رفضه للأغنية أنها على اسمه.

وأشار الرباعي، إلى أنّ سر التوافق مع مدير أعمالى على المولي هو أن بداية علاقتهما كانت قوية وتطورت وأصبحت عائلية.

وتابع: "فى أمان بينا ومرتاحين مع بعض والعلاقة بينا كانت بدايتها شغل وتطورت وبقى في متابعة وفى السراء والضراء وأصبحنا عائلة وإخوات وأي شيء بيمسه أو يمسني نقطة خطر".