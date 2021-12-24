مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها السعودي

أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب، عن استنكاره الشديد وإدانته المطلقة للعملية الإرهابية الجبانة التي قامت بها المليشيا الحوثية اليوم /الخميس/، والتي حاولت من خلالها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية – بفضل الله – من اعتراضها وتدميرها.

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا العمل الإرهابي الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وجريمة حرب توجب المساءلة عنها، ودليلا بارزا على إمعان هذه المليشيا المدعومة من أطراف خارجية في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الإعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها".

وأشاد مجلس وزراء الداخلية العرب، بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة، وقوات التحالف في مجابهة تلك التهديدات، والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.