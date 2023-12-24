أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكنيست «البرلمان» سيعقد غدًا الاثنين، جلسة خاصة لبحث ملف المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة «حماس».

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن البرلمان الإسرائيلي سيعقد، في تمام الرابعة من عصر الغد، جلسة خاصة لمناقشة ملف المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، منذ ما يزيد عن 79 يومًا كاملة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، سيشارك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، في تلك الجلسة.

ولفتت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، إلى أن عدد المحتجزين لدى «حماس» بلغ 129 محتجزًا حتى الآن.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي آخر خلال الحرب على قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ مساء أمس إلى 14 قتيلا.

وأكدت صحيفة «يسرائيل هايوم» العبرية، مقتل الرقيب أول روئي إلياس (21 عاما) من تسوفير، خلال المعارك العسكرية الإسرائيلية الدائرة على جنوبي غزة.

وأوضحت الصحيفة أنه مع مقتل روئي إلياس، يصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ مساء أمس السبت إلى 14 قتيلا.

الاحد 24 ديسمبر 2023 18:59

الكنيست يعقد جلسة خاصة لبحث ملف المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكنيست «البرلمان» سيعقد غدًا الاثنين، جلسة خاصة لبحث ملف المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة «حماس».

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن البرلمان الإسرائيلي سيعقد، في تمام الرابعة من عصر الغد، جلسة خاصة لمناقشة ملف المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، منذ ما يزيد عن 79 يومًا كاملة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، سيشارك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، في تلك الجلسة.

ولفتت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، إلى أن عدد المحتجزين لدى «حماس» بلغ 129 محتجزًا حتى الآن.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي آخر خلال الحرب على قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ مساء أمس إلى 14 قتيلا.

وأكدت صحيفة «يسرائيل هايوم» العبرية، مقتل الرقيب أول روئي إلياس (21 عاما) من تسوفير، خلال المعارك العسكرية الإسرائيلية الدائرة على جنوبي غزة.

وأوضحت الصحيفة أنه مع مقتل روئي إلياس، يصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ مساء أمس السبت إلى 14 قتيلا.

الاحد 24 ديسمبر 2023 18:59

الكنيست يعقد جلسة خاصة لبحث ملف المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكنيست «البرلمان» سيعقد غدًا الاثنين، جلسة خاصة لبحث ملف المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة «حماس».

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن البرلمان الإسرائيلي سيعقد، في تمام الرابعة من عصر الغد، جلسة خاصة لمناقشة ملف المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، منذ ما يزيد عن 79 يومًا كاملة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، سيشارك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، في تلك الجلسة.

ولفتت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، إلى أن عدد المحتجزين لدى «حماس» بلغ 129 محتجزًا حتى الآن.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي آخر خلال الحرب على قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ مساء أمس إلى 14 قتيلا.

وأكدت صحيفة «يسرائيل هايوم» العبرية، مقتل الرقيب أول روئي إلياس (21 عاما) من تسوفير، خلال المعارك العسكرية الإسرائيلية الدائرة على جنوبي غزة.

وأوضحت الصحيفة أنه مع مقتل روئي إلياس، يصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ مساء أمس السبت إلى 14 قتيلا.