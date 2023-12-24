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قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد فهاد الشلالدة، إن مجلس الأمن الدولي فشل في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم أن الأزمة تهدد الأمن والسلم العالمي.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالقرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفها بأنها شريكة للاحتلال الإسرائيلي في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي أنهى اتفاقية أوسلو بجرائمه التي يرتكبها في الأراضي المحتلة، داعيا لتنظيم مؤتمر دولي للسلام.

وأكد أولوية الحكومة الفلسطينية إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان مجلس الأمن قد وافق على مشروع قرار لتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

في حين عرقل حق النقض (الفيتو) الأمريكي، مشروع قرار بمجلس الأمن قدّمته روسيا، دعا لوقف إطلاق النار في غزة.