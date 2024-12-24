لبنان: ملتزمون بالاتفاق مع إسرائيل ونطالب بوقف خروقتها والانحساب من مناطق توغلها

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طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، بوقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية التي توغلت فيها.

وقال خلال اجتماع للحكومة اللبنانية في السرايا، إن لبنان ملتزم ببنود التفاهم فيما إسرائيل تواصل خروقاتها وهذا أمر غير مقبول.

وأضاف أن جولته في الجنوب أمس أظهرت مدى الحاجة إلى تعزيز الاستقرار لتمكين الجنوبيين من العودة إلى قراهم.

وضم الاجتماع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون واللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب وضمت رئيس اللجنة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، والأعضاء الجنرال الفرنسي جيوم بونشان، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن إدغار لاوندس وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارالدو لاثارو.

وخلال الاجتماع، دعا ميقاتي اللجنة إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة في اجتماعات متتالية مع الجيش البحث في المسائل المطروحة على أن تعقد اجتماعها الدوري مطلع العام الجديد.