روسيا: لن نعلق علنا على المقترح الأخير لتحقيق السلام في أوكرانيا

صرح الكرملين، اليوم الأربعاء بأن روسيا تعتزم نقل ردها على المسودة الأخيرة لخطة تحقيق السلام في أوكرانيا إلى واشنطن في القريب العاجل.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اطلع على نتائج المحادثات التي جرت بين المفاوضين الأمريكيين والروس في ميامي نهاية الأسبوع الماضي.

وقال بيسكوف، إن روسيا تقوم الآن بصياغة موقفها بينما تظل على تواصل مع المسئولين الأمريكيين، مؤكدا أن موسكو لن تعلق علانية على جوانب الخطة التي لم يتم حلها بعد.

وأضاف أن موقف روسيا معروف للولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق اليوم الأربعاء عن خطة من 20 نقطة مدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية على بلاده.

وتتضمن الخطة مقترحات تتعلق بضمانات أمنية غربية لأوكرانيا، أعدت على غرار بند الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع تحديد حجم القوات المسلحة الأوكرانية بـ 800 ألف جندي.

وقال زيلينسكي، للصحفيين إنه بينما توصلت كييف وواشنطن وأوروبا إلى إجماع حول العديد من القضايا الرئيسية، لا تزال نقطة الخلاف الرئيسية تتمثل في السيطرة الإقليمية على شرق أوكرانيا.

ولطالما طالبت روسيا بأن تتنازل كييف عن السيطرة على منطقة دونيتسك، شرقي أوكرانيا، مقابل وقف إطلاق النار، وهو ما رفضته أوكرانيا باستمرار.

ووفقا لزيلينسكي، فإنه بموجب الخطة المكونة من 20 نقطة، سوف يتعين على القوات الروسية الانسحاب من مناطق دنيبروبتروفسك وميكولايف وسومي وخاركيف في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بدونيتسك، التي تعد جزءا من منطقة دونباس الشرقية الأوسع التي تسيطر عليها روسيا إلى حد كبير، تقترح الخطة حلولاً بديلة.

ويتمثل أحد الخيارات في تجميد خط المواجهة الحالي في دونباس، بما في ذلك منطقتي دونيتسك ولوهانسك، وكذلك في منطقتي زابوريجيا وخيرسون الجنوبيتين، اللتين تسيطر عليهما روسيا أيضا إلى حد كبير.

وهناك خيار ثان، يتمثل في إنشاء "منطقة اقتصادية حرة" منزوعة السلاح في دونباس، بانتظار الموافقة عليها من خلال استفتاء.