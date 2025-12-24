محافظ بورسعيد يكرم أسر شهداء المقاومة الشعبية الفدائية

كرم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أسر شهداء المقاومة الشعبية الفدائية في بورسعيد؛ تقديرا لتضحياتهم الخالدة ودورهم البطولي في الدفاع عن المدينة الباسلة خلال العدوان الثلاثي عام 1956.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة بورسعيد في ساحة مصر بمناسبة العيد القومي الـ 69، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء المدينة الباسلة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن اعتزازه الكبير بشهداء الوطن، مؤكدا أن ما قدموه من تضحيات سيظل محفورا في وجدان أبناء بورسعيد، وأن المحافظة لن تنسى أبناءها الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والانتماء الوطني.

وأشار المحافظ، إلى أن الاحتفال بعيد النصر هو تأكيد على استمرار روح الكفاح والعمل، واستلهام قيم التضحية في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها بورسعيد حاليا في مختلف القطاعات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وحرص المحافظ على الاستماع لأسر الشهداء، موجها الشكر لهم على صبرهم وعطائهم، ومؤكدا استمرار دعم المحافظة لهم وتقديم كل أوجه الرعاية تقديرا لما قدمه أبناؤهم من أجل الوطن.