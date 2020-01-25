قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام اليوم السبت إنه تم رفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا الجديد في الجزيرة من درجة "خطيرة" إلى "طوارئ".

وكانت هونج كونج التي يصل عدد سكانها إلى حوالي ثمانية ملايين نسمة أعلنت وجود خمس حالات إصابة مؤكدة بالفيروس الجديد، الذي كان ظهر لأول مرة في مدينة ووهان، بإقليم هوبي، وسط الصين، مؤخرا. وبلغ عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي (الصين) ما يقرب من 287ر1 حالة، كما أودى الفيروس بحياة 41 شخصا.

واتخذت هونج كونج إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس، تشمل فحص القادمين للمدينة من أي موقع صيني، وليس فقط من ووهان، بؤرة التفشي الرئيسية.

وتشمل الإجراءات تأجيل بدء النصف الثاني من العام الدراسي حتى السابع عشر من شباط/فبراير المقبل، وإلغاء فعاليات عامة تشمل مباراة لكرة القدم ومهرجانا للاحتفال ببدء العام القمري (الصيني) الجديد، وماراثون هونج كونج المقرر الشهر المقبل.

وأكدت لام أن حكومتها تتواصل مع موردين من البر الرئيسي وأماكن أخرى من أجل زيادة توريد أقنعة الوجه والمواد المطهرة في إطار جهود الحد من انتشار الفيروس.

يشار إلى أن معدلات الإنتاج في الجزيرة منخفضة في الوقت الحالي بسبب تعطل معظم الأعمال للاحتفال بالعام القمري الجديد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم أن السلطات في هونج كونج نصحت رعاياها بعدم السفر إلى إقليم "هوبي" الصيني، حيث تقع ووهان، كما حظرت حركة الطيران والسكك الحديدية إلى المدينة الصينية إلى أجل غير مسمى.

وبحسب الوكالة، أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة المستشفيات في هونج كونج، توني كو، باستقرار حالات الإصابة المؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا بالمدينة.

ونقلت "بلومبرج" عن عميد كلية الطب بجامعة هونج كونج قوله إن الخطورة التي يمثلها الفيروس الجديد، لا تقل عن تلك التي شكلها مرض متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في عامي 2002 و2003، والذي أصاب حوالي ثمانية آلاف شخص في أنحاء العالم، توفي منهم 800.