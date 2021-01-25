وكالة بهنا تستعرض المشهد الموسيقي في الإسكندرية

نظمت وكالة بهنا الثقافية بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، ندوة بعنوان "نحو صورة محدثة عن المشهد الموسيقي الحالي في مدينة الإسكندرية"، بمشاركة الفنان أيمن عصفور.

واستعرضت الندوة وضع الموسيقي الحالي في مدينة الإسكندرية من حيث الإلهام والتحديات والتناقضات، والمحاولات العديدة لصناعة وإنتاج موسيقى مستقلة بالمدينة الساحلية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إلى جانب تاريخ المشهد الموسيقي في الإسكندرية.

من جهة أخرى، أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم، حفلا لإلقاء الشعر، للشاعرين وسيم عبدالخالق، و رامي زين ، بمصاحبة عزف موسيقى على آلة العود للفنان باسم عبد الحميد.