ضبط شبكة بث لاسلكية لعرض القنوات المشفرة بدون ترخيص بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية من ضبط شبكة بث لاسلكية لعرض القنوات المشفرة بدون ترخيص بمنطقة الهرم وسقارة بمحافظة الجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قد أكدت قيام فني إلكترونيات، مقيم بمحافظة الجيزة، بإنشاء شبكة بث لاسلكية على مستوى نطاق منطقة الهرم وسقارة؛ حيث يقوم ببث مجموعة من القنوات فيها المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة، وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية، متخذاً غرفة أعلى سطح أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مقراً لإدارة الشبكة وإخفاء أجهزة ومعدات الشبكة "السيستم"، كما قام بوضع أجهزة إرسال هوائية أعلى سطح عقار آخر كائن بدائرة القسم؛ وذلك حتى تتمكن أجهزة الإرسال من توزيع الإشارات بنطاق المناطق المشار إليها، وذلك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبالتفتيش في حضوره، تم ضبط 31 جهاز استقبال إشارة ومعالجتها وفك شفرة، والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بأنه مالك الشبكة والمدير المسئول، وارتكابه المخالفات بقصد التربح المادي، كما تبين أن الشبكة المشار إليها وفروعها تقدم الخدمة لنحو 4000 مشترك، نظير مبالغ مالية شهرية من كل منهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.