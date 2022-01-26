بيان عسكري: إصابة شخصين في قصف استهدف مسقط رأس الحلبوسي غربي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الثلاثاء أن شخصين اصيبا بجروح في قصف بصواريخ الكاتيوشا استهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي في محافظة الأنبار/118 كم غربي بغداد/.

ووصف البيان القصف بأنه "عمل ارهابي جبان يستهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي".

وأوضح "أن ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في مركز قضاء الكرمة بعد أن إنطلقت من جهة منطقة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء، وقد سقط الصاروخ الأول خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع 20 أمام دار أحد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد مما أدى الى جرح إثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة".

وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية شرعت بالإجراءات اللازمة بصدد هذا الحادث.