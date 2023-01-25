تخلصت فتاة من حياتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ بعدما ألقت بنفسها من الطابق الثامن بسبب خلافات مع والدها في الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من الطابق الثامن في أحد الأبراج السكنية بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتبين أن "فاطمة م، 18 سنة"، تخلصت من حياتها بسبب خلافات مع والدها، وأنها كانت قد كتبت منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قبل انتحارها، طالبت خلاله أن يسامحها الجميع، بعدما سبق وشاركت منشورًا لتعليق والدها على صورة له بقوله: ربنا ياخدك ويريح الدنيا منك، حيث عقبت الفتاة: أكتر إنسان تعب نفسيتي ربنا يسامحه، مش عارفة أنطق ولا حتى عارفة أقول إيه بس أنا مش كويسة بسببك يا بابا.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزقازيق الجامعي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها، قبل التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.