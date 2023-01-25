وزير الاقتصاد الألماني يلمح بأن بلاده قد تسجل ركودا فنيا

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الألماني الذي يتوقع له تحقيق معدل نمو 0.2%، قد لا يتمكن من تجنب تسجيل ركود لمدة ربعين متتالين وهو ما يطلق عليه "الركود الفني أو النظري".

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الوزير، وهو أيضا نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه لا يزال من المحتمل أن نشهد ركودا فنيا، مشيرا إلى أن ألمانيا ستتجنب وقوع ركود حاد.

وتابع هابيك: الرسالة هي أننا وضعنا الأزمة تحت السيطرة، غير أن هذا لا يعني أنها انتهت، لكننا تمكنا من تجنب أسوأ السيناريوهات.

وكانت مصادر مطلعة قالت أمس الثلاثاء إن الحكومة الألمانية تتوقع نمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام الحالي بمعدل 0.2% وليس انكماشه بمعدل 0.4% وفق توقعاتها في أكتوبر من العام الماضي.

وكانت بلومبرج نقلت عن المصادر القول إن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو للعام المقبل من 2.3% إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي.