الحوثيون يتعهدون باستمرار مهاجمة السفن وأمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على مقاتلين بارزين بالجماعة

أفادت مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تستعدان لفرض عقوبات على مقاتلين بارزين في جماعة الحوثي اليمنية، فيما تواصل الجماعة هجماتها على سفن مارة من البحر الأحمر، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها خلال الحديث عن الخطة التي لم يتم إعلانها، أن أربعة مسئولين كبار على الأقل سيتم تجميد أصولهم وحظر سفرهم.



ومن بين الخاضعين للعقوبات قائد القوات البحرية في الجماعة ووزير دفاعها.



وتسببت هجمات الحوثيين في اضطراب أسواق الشحن العالمية وسلاسل الإمداد منذ منتصف نوفمبر الماضي.



وأطلق الحوثيون صواريخ على سفن وهاجموا بعضها بطائرات مسيرة، كما حاولوا اختطاف عدد منها.



وارتفعت تكاليف الشحن، وتتجنب شركات الشحن الكبرى المرور من جنوبي البحر الأحمر، وبدلا من ذلك ترسل سفنها المبحرة بين أوروبا وآسيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح الذي يستغرق وقتا أطول بكثير.



وبشكل متكرر أكد الحوثيون، استمرار عملياتهم العسكرية في البحرين الأحمر والعربي، على الرغم من الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع الحوثيين بدعم من حلفائهما ردًا على تلك الهجمات.



ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال أو التابعة لها في البحر الأحمر "نصرة لشعب غزة الذي يتعرض للقصف من جانب الدولة العبرية".



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، إنهم أطلقوا في معركتهم في البحر الأحمر حتى الآن أكثر من 200 طائرة مسيرة، وأكثر من 50 صاروخًا بالستيًا ومجنحا لاستهداف سفنً.