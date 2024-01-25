خريطة الفصل الدراسي الثاني: 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية

تبدأ، السبت، إجازة نصف العام للمدارس، والتي تستمر لمدة أسبوعين حتي الخميس 9 فبراير، ليبدأ الفصل الدراس الثاني من السبت 11 فبراير ويستمر حتي الخميس 8 يونيو، لتصبح مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية، وذلك طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو، ويخصص يخصص الأسبوع الأخير في الفصل الدراسي للمراجعة لجميع الصفوف، وتشمل هذه المواعيد مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وتواصل المدارس إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل الابتدائي والاعدادي، وأعلنت اليوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة النتائج الكترونيا عبر الموقع الرسمي للمديرية https://www.cairomoe.net، وقالت المديرية، في بيان صحفي، أن النتائج ستكون متاحة بجميع المدراس بداية من السبت.

ويتم إعلان نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي فى شكل ألوان حتى يتعرف المتعلم أو الطالب عن تطور أدائه، ويعبر كل يوم عن مدي اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

ويعبر اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة ويكون حصل علي درجات من 85 إلى 100، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85 درجة، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 50 لأقل من 65 درجة، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم 1 لأقل من 50.

وتواصل الكنترولات تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية بجميع المحافظات، وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ "الشروق" إن التصحيح يتم أولا بأول حتي يتم الانتهاء من اعمال التصحيح ومراجعة النتيجة في أقرب وقت، مضيفا أنه لن يتم اعلان أي نتيجة إلا بعد اعتماد المحافظ المختص لها.

وأضاف المصدر أنه صدرت تعليمات مشددة للمديريات التعليمية بالالتزام بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات، وضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء التصحيح ورصد الدرجات، وأنه لا داعى للسرعة فى أداء العمل المكلفين به حتى يحصل كل طالب على حقه.