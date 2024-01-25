حماس: سنلتزم بأي قرار تصدره محكمة العدل الدولية لوقف القتال

تكرار واشنطن دعوتها للاحتلال حماية المدنيين وموظفي الإغاثة دعاية إعلامية جوفاء ورخيصة



قال القيادي في حركة حماس الفلسطينية أسامة حمدان، مساء الخميس، إن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية "ما التزمت إسرائيل بذلك".



جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عشية جلسة عامة لمحكمة العدل الدولية في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، سيقوم خلالها القاضي جوان دونوجو، رئيس المحكمة، بقراءة أمرها بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وفقاً لوكالة الأناضول.



واعتبر حمدان، أن "تكرار واشنطن دعوتها للاحتلال حماية المدنيين وموظفي الإغاثة ومنشآت المنظمات الإنسانية في غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر ما هو إلا دعاية إعلامية جوفاء ورخيصة وسط استمرار الدعم والشراكة للاحتلال الإسرائيل وإمداده بالسلاح".



وفي سياق آخر، شدد على أن "الفرصة الوحيدة لعودة الجنود الأسرى لدى المقاومة أحياء إلى عائلاتهم لن تكون إلا بعد توقف شامل للعدوان على شعبنا".



وفيما يخص القرار المرتقب الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية الجمعة، بشأن قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، قال حمدان، إن "حماس ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن المحكمة ما التزم العدو بذلك".