الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بالمماطلة في سحب قواتها

جدد الجيش اللبناني اتهاماته لإسرائيل بالمماطلة في سحب قواتها من جنوب لبنان كما نصت بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب مع حزب الله، وذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل أن قواتها ستبقى بعد انتهاء الموعد النهائي لرحيلها غدا الأحد.

ودعا الجيش اللبناني في بيان نشره اليوم على حسابه بمنصة "إكس" المواطنين اللبنانيين إلى الانتظار قبل التوجه إلى منطقة الحدود بسبب وجود ألغام وذخائر إسرائيلية غير منفجرة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

واضاف في بيانه "حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يعقّد مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنه يحافظ على الجهوزية لاستكمال انتشاره فور انسحاب العدو الإسرائيلي".

وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بدوره سكان العشرات من القرى اللبنانية قرب الحدود من العودة إليها حتى إشعار آخر. ونشر في بيان على منصة "إكس" خريطة تظهر منطقة في الجنوب تضم عشرات القرى، مصحوبة بتحذير للسكان من العودة إليها حتى إشعار آخر.

وجاء في البيان أن "أي شخص يتحرك جنوبي هذا الخط يعرض نفسه للخطر". ويمتد الخط من قرية شبعا على بعد أقل من كيلومترين من الحدود شرقا إلى قرية المنصوري غربا على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود.

موقف حزب الله

في المقابل، قال حزب الله يوم الخميس الماضي إن أي تأخير في انسحاب إسرائيل من لبنان سيعدّ خرقا غير مقبول للاتفاق. وطالب الدولة اللبنانية بممارسة الضغط من أجل الحصول على ضمانات على الانسحاب.

وأضاف في بيان أن "أي تجاوز لمهلة الستين يوما يُعتبر تجاوزا فاضحا للاتفاق وإمعانا في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلا جديدا يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن ‏الاحتلال".

بنود الاتفاق

وبموجب الاتفاق -الذي أبرم بوساطة الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي- يتعين نزع أسلحة حزب الله وسحب مقاتليه من المناطق الواقعة جنوبي نهر الليطاني، كما ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة.

وحسب الاتفاق، من الواجب تنفيذ هذه الشروط في غضون فترة زمنية مدتها 60 يوما من بدء سريان الاتفاق، أي بحلول الساعة الرابعة صباحا (02:00 بتوقيت غرينتش) غدا الأحد.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمعة إن الدولة اللبنانية لم تطبق الشروط بشكل كامل. وذكر البيت الأبيض أن تمديد وقف إطلاق النار لفترة مؤقتة وقصيرة أمر ضروري، فيما قال الجيش اللبناني إنه واصل تنفيذ الخطة لتعزيز انتشاره جنوبي نهر الليطاني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي السياق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة أن إسرائيل ترغب في استمرار وقف إطلاق النار في لبنان وأن وزراء بالمجلس أبلَغوا خلال الجلسة أن إسرائيل تنسق وقف إطلاق النار بلبنان بشكل كامل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.