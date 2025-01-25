بدء عملية نقل الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر

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بدأت مساء اليوم السبت، عملية نقل الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل في المرحلة الأولى والتي تضم 200 أسير.

ونشرت شبكة «قدس» الإخبارية، صورة ترصد بدء تحرك حافلات الأسرى من سجن عوفر باتجاه مدينة رام الله.

وفي وقت سابق، نشرت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، أسماء الأسرى المحررين ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل في المرحلة الأولى والتي تضم 200 أسير.

وبحسب قناة «الجزيرة»، من بين الأسرى الفلسطينيين الـ200 المقرر الإفراج عنهم، 121 محكوم عليهم بمؤبدات، و79 من ذوي الأحكام العالية.

وقالت حركة حماس، إن 70 من الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، سيتم نقلهم خارج غزة والضفة الغربية.