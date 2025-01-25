 إعلام الأسرى: المقاومة كسرت هيبة الاحتلال وأجبرته على الرضوخ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إعلام الأسرى: المقاومة كسرت هيبة الاحتلال وأجبرته على الرضوخ


نشر في: السبت 25 يناير 2025 - 10:29 م | آخر تحديث: السبت 25 يناير 2025 - 10:29 م

استنكر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، اليوم السبت، اعتداءات قوات الاحتلال على الأسرى المحررين حتى اللحظات الأخيرة من اعتقالهم، وخاصة المبعدين منهم.

وأضاف إعلام الأسرى في بيان :" هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة ضد الأسرى، وغيظه من المشاهد البطولية التي سطرتها المقاومة في معركة "طوفان الأقصى"، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.


وأوضح البيان أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن الإنجاز الذي تحقق عبر صفقة تبادل الأسرى المشرفة.

وأشار البيان إلى أن صفقة "طوفان الأحرار" التي نجحت في تحرير 200 أسير من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.

ووفقاً للبيان، فإن المقاومة كسرت هيبة الاحتلال وأجبرته على الرضوخ لإرادة الفلسطينيين الصلبة.

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