الأحد 25 يناير 2026 9:58 ص القاهرة
استطلاع رأي: غالبية الألمان يرون ترامب تهديدا لبلدهم

برلين - د ب أ
نشر في: الأحد 25 يناير 2026 - 9:50 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يناير 2026 - 9:50 ص

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يرون في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا لبلدهم.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد وشمل نحو 1000 ألماني، قال 61% إنهم يعتبرون ترامب تهديدا لألمانيا، في حين يرى 24% أنه حليف، ولم يدل 15% بآرائهم.

وتنعكس النظرة النقدية تجاه ترامب في رغبة غالبية المشاركين أن تتبِع الحكومة الألمانية نهجا أكثر تشددا في التعامل معه، إذ أيد 52% اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاهه، بينما رأى 31% أن زيادة التعاون معه هي المسار الصحيح، ولم يدل 17% بآرائهم.

أُجري الاستطلاع خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير الجاري.

