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دورتموند يمدد تعاقده مع الحارس مارفين هيتز


نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 6:50 م | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 6:50 م

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الخميس تمديد عقد حارس مرماه مارفين هيتز لمدة عامين.

وبعدما مدد تعاقده مع الفريق، فإن من المقرر أن يبقى هيتز في صفوف دورتموند حتى عام 2023، علما بأن العقد القديم للحارس كان مقررا أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال الحارس السويسري -33 عاما- بعد تمديد عقده مع الفريق الألماني "أشعر أنا وأسرتي بأننا في موطننا في دورتموند. لا يزال لدينا أهداف رياضية كبيرة هذا الموسم ونريد تحقيقها معا".

يذكر أن دورتموند يحتل المركز السادس حاليا في ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) برصيد 36 نقطة من 22 مباراة، حيث يبتعد بفارق ست نقاط خلف آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الرابع في ترتيب المسابقة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأصبحت آمال دورتموند محصورة فقط في الصعود لدوري الأبطال في الموسم القادم، بعدما خرج (عمليا) من المنافسة على لقب بوندسليجا هذا الموسم، في ظل ابتعاده بفارق 13 نقطة خلف غريمه التقليدي بايرن ميونخ (المتصدر).


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