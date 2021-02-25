الناتو يدعم مولدوفا في معركتها مع فيروس كورونا

قدم الصندوق الاستئماني لمواجهة الأوبئة التابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) 25 ألف "بدلة" طبية؛ لتوفير الحماية البيولوجية "معدة للاستخدام مرة واحدة" إلى جمهورية مولدوفا.



ونسق مركز تنسيق الاستجابة للكوارث الأورو الأطلسي التابع لحلف الناتو عملية التبرع، التي جاءت كاستجابة لطلب مولدوفا الحصول على مساعدة دولية، بعدما قدمت لوكسمبورغ والنرويج مساهمات مالية لهذا الصدد.



وتستخدم تلك "البدل" كمعدات حماية شخصية للأطقم الطبية في مستشفى للأطفال بالعاصمة تشيسيناو، بالإضافة إلى المؤسسات الطبية الأخرى في جميع أنحاء الجمهورية.



وتم تسليم التبرع إلى وزيرة الدولة للصحة والعمل والحماية الاجتماعية في مولدوفا "تاتيانا زاتوك"، ومدير المستشفى السريري ألكسندرو هولوستنكو، خلال حفل حضره كيستوتيس كودزماناس سفير دولة ليتوانيا كجهة الاتصال المشتركة بين الجانبين التابعة لحلف الناتو.



ويعتبر هذا الدعم أول دفعة من حزمة مساعدات وافق الحلفاء على تقديمها إلى مولدوفا؛ لمساعدتها في معركتها ضد فيروس كوفيد-19.



ومن المقرر تسليم معدات طبية أخرى، وتشمل 100 ألف قناع واقي من نوع (FFP2) إلى جمهورية مولدوفا خلال الأسابيع المقبلة.



يشار إلى أن جمهورية مولدوفا هي شريك وثيق لحلف شمال الأطلسي، حيث يتعاون الجانبان في مجموعة من القضايا التي تشمل إصلاح مجال الدفاع وتطوير البلاد.



كما تُعد مولدوفا مُساهمًا مهمًا في قوة حفظ السلام بقيادة الناتو في كوسوفو.