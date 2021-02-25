البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح جونسون أند جونسون

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية، اليوم الخميس، على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركة «جونسن أند جونسون» ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، أصبح لقاح الشركة المسمى «جانسين» خامس لقاح يصرح به في مملكة البحرين للاستخدام الطارئ للفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، بأنه قد تم إجراء دراسة متعمقة لكافة الوثائق التي قدمها الشركة والتي شملت نتائج دراسة المناعة، حيث قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمشاركة لجنة الأبحاث السريرية بالهيئة ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة بدراسة كافة الوثائق المتعلقة بالدراسة السريرية للقاح وذلك على ضوء المعلومات التي وفرتها الشركة حول نتائج الدراسات على اللقاح والتي أجريت في عدة بلدان ونتائج المناعة.