دعا رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، الإسرائيليين الذين لم يغادروا الأراضي الأوكرانية بعد إلى فعل ذلك فورًا، قائلًا: "غادروا حالا، أنقذوا حياتكم.. ممثلونا ينتظرون قدومكم إلى النقاط الحدودية في غربي البلاد".

ونقلت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، عن بينيت إنّ تل أبيب تتعهد بمد يد المساعدة في أي مساعدات إنسانية مطلوبة، وقال: "كل يهودي ويهودية، في كل مكان في العالم، يعرفون تماما أننا ننتظرهم هنا وأن باب دولة إسرائيل مفتوح دائما".

وتحدث بينيت، عن اللحظة الراهنة بالقول: "هذه لحظات صعبة ومأساوية، وقلوبنا مع مواطني أوكرانيا الذين وجدوا أنفسهم في وضعٍ كهذا دون إثم اقترفوه".

في سياق متصل، احتج المئات أمام مقر السفارة الروسية في تل أبيب على غزو أوكرانيا، وهي عملية عسكرية بررتها موسكو بأنها تهدف لحماية أمنها.

وكتب المتظاهرون على جدران السفارة عبارات للاحتجاج على الحرب في أوكرانيا وأحرق البعض جوازات السفر الروسية.

يأتي هذا فيما قالت مواقع عبرية أن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أربعة من المتظاهرين.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.