بثّت قناة "العربية"، لقطات توثّق لحظة وقوع انفجار في دينبرو الأوكرانية، في أعقاب الغزو الروسي الذي انطلق فجر الخميس.

وأظهر مقطع الفيديو، نيران كثيفة نجمت عن الانفجار، ومن ثم تصاعدت ألسنة الدخان بشكل مكثف للأعلى.



في سياق متصل، قال مسؤول أوكراني، إنّ روسيا أطلقت أكثر من 160 صاروخًا خلال الهجوم على بلاده.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.