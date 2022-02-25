الأغذية العالمي: اليمن يتجه نحو كارثة مع نضوب تمويل العمل الإنساني

حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، اليوم الخميس، من أن اليمن يتجه نحو كارثة مع نضوب تمويل العمل الإنساني.

وفي بيان له، قال بيزلي في ختام زيارته لليمن التي استمرت يومين: "ليس لدينا خيار سوى إطعام من يتضورون جوعًا على حساب الجوعى، وما لم نحصل على التمويل العاجل، فإننا في غضون أسابيع قليلة نواجه خطر عدم قدرتنا حتى على إطعام الجوعى."

وأضاف المسؤول الأممي: "ذلك سيكون بمثابة جحيم على الأرض."

وحذر أنه من "الممكن أن يؤدي تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء وخاصة الحبوب في اليمن الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد".

وتابع" سيؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى دفع المزيد من الناس إلى الحلقة المفرغة المتمثلة في الجوع والاعتماد على المساعدة الإنسانية".

وشدد على أنه "إذا لم يتم الضخ الفوري للتمويل، فلن يكون هناك مفر من إجراء تخفيضات أكثر حدة في المساعدات، وقد لا يحصل ملايين الجوعى على الغذاء على الإطلاق".

وتابع بيزلي: "لقد مر أقل من عام منذ زيارتي الأخيرة لليمن والحال اليوم أسوأ مما يمكن أن يتخيله أي شخص".