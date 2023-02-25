تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وورش حكي بثقافة الوادي الجديد

نظمت بيوت وقصور الثقافة بالوادي الجديد، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي.

وقال ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إن بيت ثقافة القصر نظم محاضرة دينية عن الإسراء والمعراج، وتحدث خلالها الشيخ محمد أحمد حنفي عن رحلة الإسراء والمعراج، التي تعد واحدة من المعجزات الإلهية.

وكشف عن إقامة بيت ثقافة قرية الراشدة، محاضرة بعنوان: "الإدمان والاضطرابات السلوكية"، ومخاطر إدمان المخدرات الذي يؤثر على مخ الشخص وسلوكه، ويؤدي إلى عدم القدرة في التحكم باستخدام أي عقار مما يؤدي إلى الاضطرابات النفسية كالغثيان والرعاش والهلوسة والعقلية والتهاب وضمور المخ.

وأضاف أن مكتبة الطفل والشباب بتنيدة، نظمت محاضرة عن الاستفادة من التكنولوجيا في التطوير والتعليم في ظل أن التعليم هو الأساس الذي بسببه ظهرت الاختراعات والعلماء ولولا وجود التعليم لما ظهرت التكنولوجيا التي تخدم الطلاب والأجيال القادمة، وجعلت التعليم أكثر متعة وأكثر سهولة للطلاب.

وأشار إلى قصر ثقافة موط، أقام محاضرة بعنوان: "البيع عبر الإنترنت"، شملت مفهوم البيع عبر الإنترنت وفوائده ومتطلبات السوق عبر الإنترنت ونصائح للتسوق عبر الإنترنت بالإضافة إلى ندوة ثقافية عن مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن مكتبة شرق بولاق، شهدت مرسما عن تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني في أبو سمبل، ونفذ بيت ثقافة ناصر الثورة وبيت ثقافة المنيرة، ورشة رسم وتلوين حر للأطفال.

وأكد أن مكتبة الطفل والشباب بتنيدة، عرضت مجلة حائط عن كارثة الإدمان، وقدمت ثقافة القصر، مجلة حائط عن العدالة الاجتماعية.

وأعد بيت ثقافة الجديدة، ورشة حكى عن التكنولوجيا والخلفيات والبرامج لأفلام الأطفال وتأثيرها على سلوكياتهم، ونفذ بيت ثقافة المعصرة ورشة حكى عن القراءة غذاء العقل، ونظم قصر ثقافة موط أمسية شعرية لأدباء وشعراء قصر ثقافة موط ،كما نظم بيت ثقافة القصر عدة أمسيات شعرية لأدباء بيت ثقافة القصر ضمن برنامج نادي الأدب.

وأوضح أن قصر ثقافة الخارجة، قدم عرض فنون شعبية للفرقة القومية للفنون الشعبية شملت مجموعة من التابوهات الواحاتية.

بينما قدم قصر ثقافة موط عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائين بموط، وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض فنون شعبية لفرقة التلقائيين للفن الشعبي بالفرافرة.