قطر تستضيف قمة الويب غدا

بمشاركة الخبراء وممثلين عن الشركات والمؤسسات العالمية في مجال التكنولوجيا تنطلق يوم غد الاثنين بالعاصمة القطرية الدوحة أعمال قمة الويب قطر 2024.

وقد أكد مكتب الاتصال الحكومي القطري، أن القمة سوف تشهد مشاركة أكثر من ألف شركة من 80 دولة، من بينها حوالي 100 شركة قطرية.

ويشارك أيضا ممثلون عن عمالقة التكنولوجيا أمازون، وميتا، وشل، وهواوي، وسناب، إلى جانب عدد من الخبراء والاختصاصيين في كبرى الشركات في قطاع التكنولوجيا العالمية.

ويعد المؤتمر، الذي سوف ينعقد لمدة 4 أيام، الأول من نوعه الذي يعقد بمنطقة الشرق الأوسط.