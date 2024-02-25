دافع المنتج محمد العدل عن الفنان محمد هنيدي، الذي يتعرض لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب العدل عبر حسابه بموقع فيسبوك: "هنيدى مازال مصري من إمبابة، ومش هو اللي كتب الجملة اللي تحت".

وتابع: "بلاش نضحي بناسنا بالسرعة دي".

ووجه كلامه للفنان محمد هنيدي: "يا هنيدي الهجوم عليك علامة من علامات حب الناس لك".

يذكر أنه انتشرت صورة للفنان محمد هنيدي أثناء مشاركته كضيف بنشرة فنية تذاع على إحدى القنوات السعودية، وكتب على الشاشة الفنان السعودي محمد هنيدي، وهو ما أثار حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تداول الصورة على نطاق واسع وسط حالة استنكار شديدة أبداها البعض، وتساءل عن سبب كتابة قناة سعودية لجنسية ضيفها، فيما يعد هذا المرة الأولى التي تكتب فيها جنسية مواطن تم استضافته في قناة مفترض أنه ينتمي إليها.

وفي نهاية يناير الماضي أعلن الفنان محمد هنيدي، عن حصوله على الجنسية السعودية وجواز السفر السعودي، في منشور على حسابه بمنصة إكس.

وقال الفنان هنيدي في المنشور: "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية.. وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

جدير بالذكر أن محمد هنيدي ليس المصري الوحيد الذي حصل على الجنسية السعودية، حيث سبقه الإعلامي عمرو أديب، والمايسترو وليد الفايد.